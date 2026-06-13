SARONNO – Le note dei grandi successi della musica pop hanno riempito venerdì 12 giugno il parco Ex Seminario per una serata all’insegna della musica e della condivisione. Protagonista dell’appuntamento di Saronno Estate 2026 è stato il Coro da Camera Hebel Città di Saronno con il concerto “Top of the Pop!”, ultimo spettacolo della stagione del gruppo corale saronnese.

Davanti a un pubblico numeroso e partecipe, i coristi hanno proposto un repertorio dedicato ai brani più amati della musica pop, alternando arrangiamenti corali a momenti accompagnati dal pianoforte e da coinvolgenti interventi di beatbox.

L’energia dello spettacolo e la varietà delle proposte musicali hanno conquistato gli spettatori, che hanno seguito con attenzione ed entusiasmo l’esibizione, accompagnando in più occasioni i brani con applausi e partecipazione.

L’evento si inserisce nel calendario estivo promosso dal Comune. Nella fotogallery di Armando Iannone alcuni dei momenti più significativi della serata, tra musica, emozioni e la voglia di stare insieme che ha caratterizzato l’intero concerto.

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