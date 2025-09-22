SARONNO – In vista dell’avvio della stagione sportiva, lo stadio “Colombo Gianetti” si è presentato rinnovato ai tifosi che ieri pomeriggio hanno assistito al debutto casalingo dell’Fbc Saronno contro l’Arconatese (1-2), seconda giornata del campionato di calcio di Eccellenza.

Negli ultimi giorni lo staff biancoceleste ha curato una serie di interventi per accogliere al meglio pubblico e squadre. Si è partiti con una pulizia approfondita della tribuna coperta, realizzata con l’ausilio dell’idropulitrice, che ha permesso di restituire brillantezza e ordine ai seggiolini dopo la lunga pausa estiva.

Grande attenzione è stata riservata anche al terreno di gioco: il campo in erba si è presentato con un manto uniforme e verdissimo, risultato dei lavori di manutenzione e giardinaggio portati avanti nei mesi scorsi in collaborazione con il Comune. Il taglio e la cura costante hanno restituito un fondo regolare e privo di avvallamenti, ideale per ospitare tutte le partite casalinghe della nuova annata. Un impegno che conferma la volontà del club saronnese di offrire ai propri tifosi e agli avversari un impianto all’altezza del campionato di Eccellenza.

