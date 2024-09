SARONNO – Nonostante la pioggia ieri mattina, mercoledì 25 settembre, è stata posizionata l’ultima parte dell’opera “Il volo degli Innocenti” che verrà inaugurato nella giornata di sabato 28 settembre alle 17, alla rotonda a via Bellavita e via Don Volpi. Il monumento sorge nella rotonda nei pressi della Focris, la rsa comunale di via don Vittorio Volpi 4.

L’artista che ha realizzato l’opera è Francesco Santoro uno scultore che ha lavorato in tutto il mondo, ma anche un affermato pittore e docente dell’accademia di Brera.

