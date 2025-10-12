SARONNO – Si chiude oggi, domenica 12 ottobre, con la prima festa liturgica dedicata a san Carlo Acutis, il triduo che in questi giorni ha riempito di preghiera e partecipazione il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

La giornata conclusiva prevede alle 17.20 l’esposizione solenne della reliquia e la preghiera del rosario, seguite alle 18 dalla Santa Messa e dal bacio della reliquia, momento particolarmente atteso dai fedeli. Il Santuario, che ospita anche la speciale “cassetta della posta” a cui i devoti affidano i propri messaggi e preghiere, diventerà così il cuore della prima festa liturgica dedicata al giovane santo, proclamato da poco.

Il triduo è stato accompagnato da un’intensa partecipazione anche dei ragazzi delle scuole medie, protagonisti venerdì sera della celebrazione presieduta dal vescovo ausiliare di Milano, monsignor Luca Raimondi. Dopo la Messa, i giovani hanno vissuto una serata di giochi, pizza e dialogo, in un clima di gioia e condivisione.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità pastorale Crocifisso Risorto, è stata seguita anche dalle telecamere di TV2000, che dedicheranno un servizio alla devozione saronnese per san Carlo Acutis nelle prossime settimane.

