SARONNO – I nuvoloni che hanno colorato di grigio il cielo stamattina, domenica 22 settembre, non hanno scoraggiato i partecipanti, tra cui un nutrito numero di bambini, all’iniziativa “Pedala con la Cri” organizzata occasione della “European Mobility Week”.

La mattinata è partita alle 9,30 in piazza Libertà dove i partecipanti hanno ricevuto un piccolo omaggio della Croce Rossa cittadina. La pedalata per le vie del centro è proseguita con una sosta nella nuova piazza Amendola per poi ripartire verso la meta, ovvero Cascina della Vigna (ex Paiosa) in via Togliatti, con un passaggio anche all’interno del Parco del Lura.

Apprezzatissima dai partecipanti la proposta dell’associazione Helianto , che ha proposto un monologo teatrale dal titolo “Alfonsina, pedalare controvento”. A completare la mattinata la proposta dell’Associazione On-off che, tramite la vendita di piccoli oggetti in stile senegalese fatti a mano, ha raccolto fondi per il proprio progetto di inviare una nuova ambulanza di soccorso in Senegal. Un progetto pienamente appoggiato dal sostegno anche della Croce Rossa Italiana di Saronno.

