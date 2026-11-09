SARONNO – Dopo la stella Michelin conquistata dal Ristorante Olio di Origgio, arriva un nuovo riconoscimento per la famiglia Milini e per la sua proposta gastronomica. Questa volta a festeggiare è Olio fishbar di Saronno, entrato nella selezione Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2027. Un risultato che premia la qualità della cucina e, soprattutto, il rapporto tra la proposta gastronomica e il prezzo.

La novità è stata annunciata venerdì 6 novembre e riguarda il locale di via Padre Luigi Monti 4, nel cuore di Saronno. Il Bib Gourmand è il riconoscimento con cui la prestigiosa guida gastronomica segnala i ristoranti che propongono una cucina di qualità con un buon rapporto qualità-prezzo.

Per Olio fishbar è un risultato che valorizza una formula diversa da quella del ristorante stellato di Origgio, ma costruita sulla stessa attenzione alle materie prime e alle preparazioni. A Saronno la proposta punta su una cucina di mare contemporanea, capace di unire la tradizione mediterranea a ricette e suggestioni internazionali.

Nel menù trovano spazio piatti originali, porzioni generose, sapori decisi e un’ampia selezione di crudi. Una cucina pensata per essere condivisa, adatta tanto alla pausa pranzo quanto a una cena tra amici. A caratterizzare il locale sono anche la cucina a vista e un’atmosfera informale, che punta a rendere l’esperienza gastronomica accessibile e conviviale.

“Questo nuovo riconoscimento premia l’impegno di tutta la squadra e la nostra idea di cucina: partire dalla tradizione mediterranea per esplorare altri sapori del mare, proponendoli con cura in un contesto informale e accogliente” commenta Andrea Marinelli, executive chef del Ristorante Olio e di Olio fishbar.

La soddisfazione è condivisa dall’imprenditore Luigi Milini e dalla sua famiglia, ideatori e titolari dei due ristoranti. Il progetto gastronomico nasce dall’esperienza del Ristorante Olio di Origgio, che ha ottenuto la sua prima stella nella Guida Michelin Italia 2026.

La famiglia Milini è anche alla guida del più ampio progetto Spazio The Box di Origgio, una realtà che riunisce cucina, arte e passione per le automobili.

Con il Bib Gourmand di Saronno e la stella Michelin di Origgio, le due insegne ottengono così riconoscimenti differenti, ciascuno legato alla propria identità: da una parte l’esperienza gastronomica del ristorante stellato, dall’altra una cucina di mare informale che punta sulla qualità e sulla convivialità.

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