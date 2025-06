SARONNO – Lavoro serrato degli investigatori nella villetta di via Pio XI, alla periferia della città, dove nella mattinata di lunedì 9 giugno è stato trovato senza vita un uomo di 87 anni, colpito da numerose coltellate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e del reparto operativo, la polizia locale, un magistrato e gli specialisti della Scientifica arrivati da Pavia. A seguire l’inchiesta il pm Roberto Bonfanti.

La scena del crimine è stata subito posta sotto sequestro per consentire rilievi e accertamenti coordinati dalla procura di Busto Arsizio. Le modalità del ritrovamento fanno pensare a un omicidio, forse legato a una tragedia familiare. In attesa di riscontri ufficiali, i vicini ricordano l’anziano come una persona tranquilla e riservata.

