SARONNO – Palazzo Visconti completamente chiuso in cui si vedono i primi interventi realizzati nel cortile. E’ lo scenario che si sono trovati davanti i residenti di via Pasta e di via Tommaso che si sono accorti come i lavori di riqualificazione dell’edificio civile più antico di Saronno fossero ormai fermi da settimane.

QUI L’ARTICOLO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti