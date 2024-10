SARONNO – Continua la trasformazione del parcheggio di piazza Repubblica, intorno al palazzo comunale, nel primo smart parking di Saronno. Dopo le boe/sensori sono arrivati i nuovi totem touch in cui gli automobilisti devono inserire numero di targa e di stallo per pagare la sosta. Presente anche l’opzione per una sosta gratuita di mezz’ora.

QUI L’ARTICOLO – QUI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti