SARONNO – Una dozzina di aziende per altrettante candidate: così ha debuttato oggi pomeriggio, lunedì 23 il primo Ial speed date nella sede di via Borella dello Ial Lombardia. E’ il primo appuntamento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro tra parrucchieri ed estetisti. All’iniziativa hanno partecipato ragazze in cerca di occupazione e imprese del territorio, con realtà non solo saronnesi ma anche provenienti da Mozzate e Garbagnate.

L’incontro ha messo a confronto esigenze diverse ma complementari: da un lato aziende alla ricerca di personale qualificato, dall’altro giovani interessate a inserirsi nel mondo del lavoro o a muovere i primi passi nel settore. Alcuni titolari hanno inoltre partecipato per individuare possibili collaborazioni in vista di nuovi progetti o aperture.

Un pizzico di emozione, presente sia tra le candidate sia tra i rappresentanti delle imprese, è stato superato grazie a un’attività pensata per facilitare il dialogo. Con il sistema delle “carte dei valori”, aziende e ragazze hanno potuto presentarsi partendo da obiettivi, aspettative e visione professionale, creando un primo abbinamento basato non solo sulle competenze ma anche sull’affinità.

QUI ALCUNI MOMENTI DELL’APPUNTAMENTO E LA TESTIMONIANZA DI UNA STORICA REALTA’ DI SARONNO

Il bilancio della giornata è positivo, sia per la partecipazione sia per il clima di entusiasmo e collaborazione. L’iniziativa conferma l’impegno dello Ial nel costruire un ponte tra formazione e lavoro e nel sostenere le opportunità professionali nel territorio. Sabato 28 febbraio dalle 9 alle 13 spazio all’Automotive nella sede di via Carlo Marx 1, sempre a Saronno. Lunedì 2 marzo dalle 14 alle 18 l’incontro dedicato al Food alla sede Ial di Legnano, in via Cuttica 1.

Per partecipare non è richiesta iscrizione: è sufficiente presentarsi negli orari indicati con alcune copie del proprio curriculum. Un’occasione concreta per i giovani e un’opportunità per le imprese di incontrare nuovi talenti, dimostrando come, a volte, dieci minuti possano davvero fare la differenza.

Per informazioni: [email protected], telefono 378 3042960.

