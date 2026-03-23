SARONNO – Sei mesi di lavoro, 500 mila euro di budget e 5 lotti per cercare di ridurre l’impatto sulle attività commerciali: parte lunedì 23 marzo l’intervento di rigenerazione urbana in via Portici, nel cuore del centro cittadino.
L’operazione riguarda un’area di circa 2.000 metri quadrati e punta alla messa in sicurezza e al restauro della pavimentazione, con conclusione prevista entro ottobre.
Ecco i punti principali dell’intervento:
- Pavimentazione rinnovata
Sostituzione delle parti danneggiate con pietra naturale e porfido, in linea con l’identità architettonica del centro.
- Materiali resistenti
Utilizzo di materiali di qualità e resine per garantire durata nel tempo e resistenza a gelo e carichi.
- Sottoservizi e tecnologia
Adeguamento delle reti con nuovi cavidotti e potenziamento della videosorveglianza.
- Illuminazione e monumenti
Nuove luci pubbliche e illuminazione dedicata ai monumenti di Giuditta Pasta e della Croce.
- Intervento per fasi
Cantiere suddiviso in 5 lotti per limitare i disagi a residenti e attività.
Incontri con cittadini e commercianti
Sono previsti incontri al Comune, aula magna, alle 12:
- mercoledì 1 aprile – lotto 2 (via Padre Monti)
- lunedì 13 aprile – lotto 3 (tratto centrale)
- lunedì 20 aprile – lotto 4 (area monumentale)
- lunedì 11 maggio – lotto 5 (vicolo del Caldo / tratto finale)
Rifiuti e servizi
Durante i lavori saranno attivati punti dedicati per la raccolta rifiuti, a disposizione di residenti e commercianti.
Parcheggi
I residenti potranno richiedere un pass temporaneo di tipo T per parcheggiare nelle strisce blu in via Tommaseo e via Gianetti.
Richieste a Saronno Servizi: telefono 0296288240/236, mail [email protected].
Disponibile anche il parcheggio libero in piazza La Malfa.
L’obiettivo è riqualificare uno degli assi principali della città, migliorando sicurezza, servizi e qualità degli spazi urbani.
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