SARONNO – Sabato 13 dicembre nei locali della Acli di Saronno, in vicolo Santa Marta al 7, è stata inaugurata la mostra formata dagli scatti da Gaza del fotografo internazionale Omar Al-Qatta, attualmente ancora residente in Gaza. La mostra è stata messa gentilmente a disposizione da Amnesty

International che l’ha comprata dal fotografo. Ventidue scatti che illustrano la situazione della popolazione gazawa ad oltre due anni dall’inizio del genocidio ancora in corso malgrado una finta tregua, che ancora miete vittime innocenti tra la popolazione Palestinese.

Organizzata dal Circolo Acli di Saronno in collaborazione con le associazioni che formano Quattro Passi di Pace, alla presentazione la relatrice di Amnesty International Sara Emara ha illustrato i passi che hanno portato la stessa Amnesty a definire con cognizione di causa che quello in atto è un genocidio. Affiancata da Roberto Andervill, vicepresidente di Ipsia Acli, l’OnG delle Acli, hanno condotto il numeroso pubblico presente che ha riempito la sala, in un percorso conoscitivo attraverso le foto. Tra i presenti in sala anche i rappresentanti di Emergency di Saronno, che sono intervenuti illustrando la situazione legata alle strutture sanitarie dell’Associazione ancora presenti a Gaza. Anche il Comune ha fatto sentire la sua presenza, con l’assessore Lucy Sasso tra i presenti in sala che ha fatto un intervento molto sentito. Al termine un momento di convivialità offerto da Quattro Passi di Pace, con biscotti e tè alla menta tipico dei luoghi.

La mostra è stata visitabile ad ingresso gratuito fino a sabato 20 dicembre nei locali Acli di Saronno.

