SARONNO – Una piccola invasione di immagini del Santuario sui social network per celebrare la luce anziché le atmosfere spaventose di Halloween. È la proposta del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, che invita i fedeli a condividere sabato 31 ottobre fotografie della chiesa accompagnate da uno slogan: «”Preferisco il Paradiso!” L’iniziativa punta a portare anche su Facebook, Instagram e WhatsApp il messaggio della festa di Tutti i Santi, proponendo un modo diverso di vivere la serata di Halloween. Il Santuario ha messo a disposizione alcune immagini da utilizzare sui propri profili o come stato di WhatsApp, suggerendo anche un testo da accompagnare alla pubblicazione.

«Il 31 ottobre riempiamo il web di Paradiso. La santità ha il volto della gioia. Stasera nessuna paura, festeggiamo la Luce e chi ha lasciato un segno d’amore», si legge nell’invito diffuso attraverso la pagina social del Santuario. Chi aderirà potrà copiare il messaggio oppure scriverne uno personale.

L’obiettivo è trasformare per una sera le bacheche social in uno spazio dedicato alla gioia, alla speranza e alla santità, utilizzando le immagini di uno dei monumenti religiosi più conosciuti di Saronno.

L’iniziativa digitale si affianca al programma religioso già annunciato per sabato 31 ottobre, quando il Santuario ospiterà una «celebrazione di luce» in preparazione alla solennità di Ognissanti. Alle 17.15 è previsto il rosario a Maria, Regina dei Santi, con un percorso di preghiera che richiamerà anche gli affreschi del Santuario e le figure dei quattro santi associati alle stagioni: san Giorgio, san Rocco, san Martino e san Sebastiano.

Alle 18 sarà celebrata la messa di Tutti i Santi, con particolare attenzione alle famiglie e ai ragazzi delle scuole medie. Al termine saranno distribuiti ai presenti, a partire dai più giovani, ceri decorati con le immagini degli angeli affrescati sulla cupola e di san Carlo Acutis, del quale nel Santuario è esposta una reliquia. L’invito rivolto ai fedeli è quello di portare a casa i ceri e accenderli alle finestre, come segno di luce e speranza. Un gesto che, insieme alla condivisione delle immagini sui social, intende coinvolgere la città anche al di fuori della celebrazione religiosa.

31102026