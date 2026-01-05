SARONNO – Una mattina di partecipazione e memoria condivisa ha accompagnato l’inaugurazione del murales dedicato a suor Annunciata al centro di aggregazione giovanile Tam Tam, nel quartiere Matteotti. L’iniziativa ha preso avvio con la messa con il vescovo Luca Raimondi. A chiudere, il saluto semplice e commosso della madre superiore delle Suore della Presentazione di Maria, che ha ringraziato la città per un ricordo diventato segno vivo.

Dalla chiesa è poi partito un corteo composto che ha raggiunto il centro giovanile, luogo simbolo dell’impegno educativo nel quartiere. Durante la scopertura del murales, il prevosto don Giuseppe Marinoni ha spiegato i simboli dell’opera: la scritta “Perché siamo fratelli”, le mani di colori diversi e il richiamo all’”eccomi”, rivolto a tutti.

