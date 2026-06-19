SARONNO – Le prime segnalazioni sono arrivate dai residenti della zona di via Tommaseo, dove nel torrente Lura, all’altezza del ponticello, sono stati notati diversi pesci morti trascinati dalla corrente. Una situazione che sta suscitando preoccupazione tra i cittadini e che nelle ultime ore è stata documentata anche con fotografie e video. I pesci stagnano nell’acqua tra schiuma ed inizia anche ad arrivare cattivo odore.

A destare allarme non è soltanto la presenza delle carcasse dei pesci lungo il corso d’acqua. A colpire chi si è fermato ad osservare il torrente è anche una schiuma biancastra che avvolge gli animali morti e che galleggia sulla superficie del Lura in diversi punti del tratto urbano.

Le segnalazioni si sono concentrate soprattutto nell’area di via Tommaseo, dove alcuni passanti hanno notato numerosi esemplari senza vita. Episodi di moria di pesci nel Lura si sono già verificati anche in passato e non rappresentano quindi una novità assoluta per il torrente che attraversa la città. A rendere diverso questo episodio, però, è la presenza della schiuma che accompagna le carcasse e che ha immediatamente attirato l’attenzione dei cittadini.

Al momento non sono note le cause del fenomeno se non l’avvio legame con la secca del torrente e non risultano comunicazioni ufficiali che spieghino l’origine della moria. Tra i residenti cresce quindi la richiesta di verifiche per accertare cosa sia accaduto e se vi siano stati episodi di inquinamento o altre problematiche che possano aver compromesso l’ecosistema del torrente.

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