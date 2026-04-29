SARONNO – Le pedane del Campionato regionale Aics continuano a tingersi d’oro per la Asd Corrias. Sabato 18 aprile, in occasione della seconda prova stagionale svoltasi a Nerviano, le ginnaste della sezione ritmica hanno confermato uno stato di forma eccezionale, replicando con precisione i successi già ottenuti lo scorso 7 marzo nella tappa di Capriolo.

Il sodalizio saronnese ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, conquistando il gradino più alto del podio in ben tre categorie differenti. Nella categoria Allieve Lb1, la squadra composta da Iorda, Ceglia, Grazi, Vitrone e Caronni ha dato prova di una grande coesione, eseguendo un esercizio pulito che è valso la medaglia d’oro.

Non sono state da meno le prove di coppia. Nelle Allieve Lb, il duo formato da Pizzi e Fusaro ha confermato la propria leadership regionale con un primo posto indiscutibile. A completare il weekend perfetto è arrivata la vittoria della coppia Open, con Maia e Sandra capaci di imporsi grazie a una performance di alto livello tecnico.

Questi risultati rappresentano il miglior biglietto da visita possibile per le fasi nazionali del campionato, che si terranno a Forlì nel mese di giugno. Le giovani atlete arriveranno all’appuntamento romagnolo con la consapevolezza di poter competere con le migliori realtà del paese.

Tuttavia, prima della trasferta nazionale, la società aprirà le porte alla cittadinanza per il momento più atteso dell’anno: il saggio di fine stagione. Le ginnaste della Asd Corrias si dedicheranno ora interamente alla preparazione delle coreografie che verranno presentate sabato 30 e domenica 31 maggio. La cornice dell’evento sarà, come da tradizione, il centro Robur di Saronno, dove famiglie e appassionati potranno ammirare da vicino i progressi e i successi di queste giovani campionesse.

(foto dell’evento)

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