SARONNO – Pannolini sporchi, resti di cibo e rifiuti domestici che “piovono” ogni giorno nel cortile aziendale: è la situazione che si protrae ormai da due anni in via Morandi, accanto al campo nomadi, dove la presenza costante di rifiuti gettati oltre la recinzione sta esasperando i lavoratori.

Il problema va avanti ininterrottamente dal 2023, ma nelle ultime settimane – complice il caldo – la situazione è peggiorata con il problema del cattivo odore malgrado gli interventi di pulizia che devono essere portati avanti quotidianamente. Le immagini parlano da sole: una scarpa abbandonata, un pannolino sporco, avanzi di spaghetti e persino un sacchetto pieno di rifiuti domestici, lanciati direttamente nel cortile aziendale utilizzato per la movimentazione delle merci.

Una situazione particolarmente pensate per come i rifiuti vengano buttati a ciclo continuo come ad esempio nell’ultimo week-end. Ne è un esempio quanto accaduto nell’ultimo weekend: “Venerdì alle 10 era tutto pulito e lunedì mattina sembra un mix tra un campo di battaglia e una discarica”.

La proprietà dell’azienda, che produce materiale plastico, e le Rsu aziendali hanno più volte segnalato la situazione al comando della polizia locale negli ultimi anni. La preoccupazione non è solo igienico-sanitaria, ma anche per la sicurezza dei lavoratori: in più occasioni sono state lanciate anche bottiglie di vetro, che si sono infrante a pochi centimetri dal personale all’opera.

