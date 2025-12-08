SARONNO – Le note della Piva di Natale hanno attraversato i corridoi della rsa Focris di via don Volpi trasformando il pomeriggio in un momento di festa condivisa. Ieri, domenica 7 dicembre, il Corpo musicale cittadino di Saronno ha fatto visita agli ospiti della struttura portando un vero e proprio concerto itinerante, con brani della tradizione natalizia eseguiti nelle sale comuni e nei reparti.

I musicisti, con i tradizionali cappelli rossi, hanno proposto un repertorio di melodie del Natale accompagnate dal suono di fiati e percussioni, coinvolgendo direttamente gli anziani presenti. Molti hanno seguito l’esibizione battendo il tempo o intonando qualche ritornello, mentre altri hanno assistito comodamente seduti, accompagnando i momenti più emozionanti con applausi spontanei.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di regalare un momento di serenità agli ospiti della rsa, portando la musica fuori dalle piazze e dentro una realtà che ogni giorno accoglie anziani e persone fragili. Un’occasione semplice ma intensa, capace di creare un clima di condivisione e vicinanza.

Al termine dell’esibizione, non sono mancati i ringraziamenti rivolti ai musicisti per aver scelto di dedicare tempo ed energie a chi vive quotidianamente all’interno della struttura. Il pomeriggio si è concluso in un clima di convivialità, con sorrisi, strette di mano e fotografie ricordo che hanno suggellato una tappa significativa del percorso natalizio della Banda di Saronno sul territorio.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

