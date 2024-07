SARONNO – “Ispezione fitosanitaria di Regione Lombardia”. E’ il messaggio del nastro che circonda 3 platani in via Milano. A spiegare le motivazioni l’assessore Franco Casali che annuncia la necessità di abbattere le piante “perchè ormai morte come confermato dal sopralluogo Ersaf”.

QUI L’ARTICOLO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti