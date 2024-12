SARONNO – La cerimonia di apertura del giubileo e la posa dei nuovi diademi sulla statua della Beata Vergine dei Miracoli si è svolta ieri, domenica 29 dicembre, in un clima di intensa partecipazione da parte della comunità saronnese. L’evento ha rappresentato un momento di grande significato spirituale, segnando la riparazione del furto avvenuto nel novembre scorso e l’inizio di un anno di grazia.

La giornata è iniziata alle 17,30 con una preghiera mariana guidata da don Massimiliano Bianchi, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità e per la fede locale. Subito dopo, il vescovo Erminio De Scalzi ha benedetto i nuovi diademi, progettati dall’artista Angelo Caldera e realizzati dal fabbro Emilio Borsani. Entrambi gli artisti erano presenti alla cerimonia a cui non sono mancate anche le autorità cittadine. I preziosi ornamenti, arricchiti da simboli come la croce, la lettera “M” e l’ancora, rappresentano amore, fede e speranza, temi centrali del giubileo.

Alle 18 è stata celebrata la Santa Messa solenne e al termine della cerimonia, i presenti hanno potuto raccogliersi in preghiera ai piedi della statua restaurata, dando così avvio al cammino giubilare. I momenti più significativi della giornata sono stati immortalati dal fotografo Armando Iannone, autore di una fotogallery che racconta l’evento.

