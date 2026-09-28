SARONNO – Una porta manomessa, le sbarre tagliate e, all’interno, il bancomat preso di mira dai ladri. Sono i segni lasciati dal furto compiuto nella notte fra sabato e domenica all’ufficio postale di via Manzoni, nel pieno centro di Saronno. Questa mattina la sede è rimasta temporaneamente chiusa, mentre sono proseguiti gli accertamenti e gli interventi necessari dopo l’incursione.

Secondo la prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati dal retro passando attraverso il cortile di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza e spazio museale. Dopo avere aperto un cancelletto, avrebbero tagliato alcune sbarre e manomesso una porta riuscendo così ad accedere ai locali delle Poste. Obiettivo del colpo era la cassaforte del bancomat. Utilizzando un flessibile, i ladri sarebbero riusciti ad aprirla e a impossessarsi del denaro contenuto all’interno: il bottino, sulla base delle prime informazioni, ammonterebbe a circa 40 mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per ricostruire modalità e tempi dell’incursione. Parallelamente sono state avviate le operazioni per sistemare i danni provocati durante il colpo. La chiusura dell’ufficio ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei saronnesi. Per tutta la mattinata sono arrivati utenti convinti di poter accedere normalmente ai servizi: qualcuno ha suonato il campanello, altri si sono fermati davanti all’ingresso e, appreso quanto era successo, hanno commentato l’episodio.

La fotogallery documenta la situazione questa mattina in via Manzoni, all’indomani del colpo che ha interessato uno degli uffici postali più centrali e frequentati della città.

28092026