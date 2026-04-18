Protagonisti del percorso sono stati gli alunni e le alunne della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro, che hanno dato forma alle loro idee partendo dalla carta. I disegni realizzati in classe sono stati poi trasferiti direttamente sul piazzale della scuola, trasformando lo spazio in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Le proposte dei bambini diventeranno ora realtà: è infatti prevista la realizzazione di un’area dedicata ai giochi di strada, pensata non solo per gli studenti ma per l’intera cittadinanza. Uno spazio inclusivo, destinato a favorire socialità e momenti di condivisione.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Saronno in collaborazione con le classi della primaria dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro ed è finanziata da Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.