SARONNNO – In questi giorni a Saronno si è svolto il primo step del progetto “Spazio Gioco Aperto”, un’iniziativa che unisce educazione civica, partecipazione attiva e riqualificazione degli spazi pubblici.
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