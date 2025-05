SARONNO – Un progetto strategico per una città più resiliente, sostenibile e vivibile. È stato presentato ieri mattina dal commissario straordinario Antonella Scolamiero e dalla sub commissario Federica Crupi il piano “Idee x la Città”, realizzato dal gruppo di lavoro composto dalle professioniste Ilaria Nava, Sara Pivetta e Laura Gianetti, con la supervisione dell’ufficio tecnico del Comune.

“Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana integrato che punta a riconnettere aree centrali di Saronno: da Villa Gianetti, cuore istituzionale, fino al teatro Giuditta Pasta e Casa Morandi, poli culturali, e al quartiere Matteotti, polo sportivo. L’obiettivo non è solo riqualificare spazi ed edifici, ma ripensare in chiave moderna la città, creando “centralità rinnovate” che uniscano sostenibilità ambientale, qualità della vita e nuove occasioni di incontro per la comunità. Il campo di intervento si allarga infatti anche all’asse di viale Amendola e al comparto ex Cemsa-Isotta Fraschini, aree urbane strategiche per contrastare frammentazione e discontinuità percepitive. Il piano propone un approccio innovativo: non solo rigenerazione fisica, ma un ripensamento del paesaggio urbano, che includa natura, cultura e connessioni tra centro e periferia, con l’obiettivo di fornire servizi pubblici innovativi e spazi aperti accessibili.

La città viene quindi immaginata come un sistema aperto e interdipendente, in cui il verde e gli spazi pubblici diventano motori di cambiamento positivo. E proprio a partire da Villa Gianetti, già finanziata con un milione di euro grazie allo stanziamento del commissario, partirà il progetto pilota: previsti nuovi ingressi anteriori e posteriori, il rinnovo dell’area giochi sul retro, la realizzazione di un bistrot con dehor e, sul fronte, una nuova pavimentazione con un sistema di zampilli d’acqua a raso e uno spazio dedicato a eventi pubblici.

Il piano è ora consegnato alla prossima amministrazione comunale, che potrà contare su una traccia integrata e coerente per proseguire il lavoro e valorizzare il patrimonio urbano.

