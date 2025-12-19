SARONNO – Il 13 dicembre, a Villa Gianetti, dalle 14.45, si è tenuta la presentazione del libro “Un’altra montagna” di Cristina Renzi. L’incontro è stato impreziosito dalla partecipazione della Musical Tree Irish Band e il laboratorio Folk dell’Albero Musicale. Inoltre, l’inaspettata comparsa di due suonatori di cornamuse ha deliziato il pubblico in salta.

Al termine della presentazione si è svolto un banchetto della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Prevista la vendita di panettoni e pandori a sostegno delle attività dell’associazione. Il fotografo saronnese Armando Iannone ha raccontato il pomeriggio attraverso la sua macchina fotografica.

(foto di Armando Iannone)

