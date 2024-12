SARONNO – Un momento magico, che ha portato in piazza la magia del Natale nel pomeriggio di domenica 22 dicembre: l’iniziativa di Comunione e liberazione Saronno, in collaborazione con la comunità pastorale Crocifisso Risorto, ha portato in piazza Libertà molti cittadini e curiosi, con musica e canti, ma soprattutto con l’iniziativa del “presepe vivente”.

Sono state circa un centinaio le persone che a vario titolo sono coinvolte da oltre un mese nell’organizzazione dell’evento che si è tenuto nella rinnovata Piazza Libertà potendo usufruire delle dotazioni tecnologiche (prese, cablaggi, ecc) che sono state collocate sotto il piano di calpestio. Alla ventina di figuranti adulti, si sono affiancati decine di bambini che impersoneranno i pastori e gli angioletti. Cinque lettori si sono alternati nella lettura dei testi e un coro di numerosi elementi ha arricchito la scena con canti della tradizione sacra e natalizia.

(foto di Armando Iannone)

