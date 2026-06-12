SARONNO – Una richiesta corale di maggiore attenzione al tema della sicurezza urbana, tra testimonianze personali, proposte e momenti di confronto diretto con l’Amministrazione comunale. È quanto emerso dal presidio promosso giovedì 11 giugno in piazza della Repubblica dall’associazione Sos Italia Libera guidata da Paolo Bocedi.
All’iniziativa hanno partecipato alcune decine di cittadini, insieme a diversi esponenti politici di maggioranza e opposizione. Presenti la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Mauro Lattuada, una delegazione del Partito Democratico con Daniela Di Dio Simone Galli, Chiara Angaroni, il segretario Marturano esponenti di Fratelli d’Italia tra cui Gianpietro Guaglianone, Marina Ceriani e Ernesto Credendino, oltre a rappresentanti di Forza Italia come Lorenzo Azzi, Lila Nigro, Lucio Bergamaschi e Andrea Lava. Presente Obiettivo Saronno con Novella Ciceroni e Luca Davide e Tu@Saronno con Francesca Rufini, Claudio Sala per la Lega, l’indipendente Luca Amadio. Davanti al Municipio anche Annalisa Renoldi e Fabio Mitrano. Fin dall’inizio Paolo Bocedi ha ribadito il carattere apartitico della manifestazione, spiegando che l’obiettivo fosse dare voce alle preoccupazioni di residenti e commercianti.
Assessore alla sicurezza? No la sindaca preferisce un delegato
Uno dei temi più ricorrenti della serata è stato quello della delega alla sicurezza. Più interventi hanno chiesto con insistenza la nomina di un assessore dedicato, ritenendo che il tema richieda competenze specifiche e un impegno esclusivo. Alcuni cittadini hanno sottolineato come la sicurezza non debba essere considerata una questione di destra o sinistra ma una priorità amministrativa. La richiesta è stata ripetuta più volte durante il presidio, anche da Franco Colombo che ha evidenziato la necessità di una figura politica che possa seguire quotidianamente il settore.
L’intervento della sindaca
Nel suo intervento la sindaca Ilaria Pagani ha illustrato le azioni avviate dal Comune. Ha ricordato il lavoro svolto con Prefettura e forze dell’ordine, il coordinamento tra carabinieri e polizia locale e la richiesta di un presidio stabile della Polizia ferroviaria in stazione. Ha inoltre annunciato un protocollo in fase di definizione con Confcommercio e Confartigianato per sviluppare forme di controllo di vicinato tra commercianti e attività economiche del centro. “Dobbiamo uscire per fare in modo che non ci sia paura”, ha affermato la sindaca, spiegando che l’obiettivo è aumentare la presenza e la collaborazione sul territorio.
Particolarmente sentite le testimonianze legate agli episodi che hanno coinvolto giovani e studenti. Ha preso la parola il padre di un ragazzo minacciato con un coltello da alcuni coetanei, spiegando di aver presentato denuncia e raccontando la paura vissuta dal figlio, che oggi evita persino di uscire. È intervenuta anche l’insegnante Lila Nigro, che ha ricordato il caso di un suo studente rimasto ferito da una coltellata. Entrambi gli interventi hanno acceso l’attenzione sul tema della presenza di armi tra minorenni e sulla necessità di maggiori controlli nelle aree frequentate dai giovani e nei pressi delle scuole.
Nel corso della manifestazione non sono mancati momenti di tensione. Alcuni cittadini hanno contestato le risposte dell’Amministrazione interrompendo più volte l’intervento della sindaca. Un acceso botta e risposta si è registrato anche durante la testimonianza di Alessandra, la donna che nei mesi scorsi aveva denunciato i problemi legati alla presenza di un occupante abusivo nella zona della Cascina Colombara. Le discussioni si sono concentrate soprattutto sulle responsabilità del Comune e sull’efficacia delle misure adottate finora.
A chiudere il presidio è stato Franco Colombo. “La sicurezza non è una percezione, c’è o non c’è”, ha ribadito. Ha chiesto un rafforzamento della presenza della polizia locale sul territorio, più attenzione a illuminazione e videosorveglianza, interventi sul degrado urbano e una maggiore presenza delle istituzioni nei quartieri.
La sindaca ha risposto confermando l’impegno dell’Amministrazione a proseguire il confronto con cittadini e associazioni, ribadendo che la delega alla sicurezza resterà in capo al sindaco ma annunciando l’intenzione di individuare un consigliere delegato che possa affiancarla nella gestione delle problematiche del settore.
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Commenti
Sindaca evidentemente in difficoltà, a tratti inadeguata, senza i soliti foglietti che si portava in campagna elettorale non riesce a dare risposte ed avere un confronto con i cittadini e si rifugia in un mal riuscito comizio elettorale, senza capo nè coda, senza progetti reali, senza obiettivi, senza dati e azioni concrete. Solo comprensione.
Povera Saronno, quella storica, non l’Isotta.
Francamente pietoso. Iniziativa sostenuta da una fantomatica associazione e da quattro partiti di opposizione che raduna 40 persone a dire cose che sappiamo tutti da decenni.
Richieste dirimenti nessuna, con questa sgrammaticatura istituzionale per cui un assessore sarebbe meglio della sindaca, che è il massimo livello di rappresentanza dei cittadini e ha ogni potere nelle interlocuzioni con gli enti superiori.
Brava la sindaca a rispondere ai cittadini, bocciato chi strumentalizza senza avere soluzioni reali. Spero che dopo questo tempo perso si riparta da cose pratiche, tipo la Polfer in stazione che è stata chiesta CINQUE anni fa.
La sindaca sostiene di non avere tempo x girare la città (deve stare in ufficio “a fare il lavoro” -cit-) ma trova tempo per andare a fare propaganda inutile (perché ci sono i tavoli istituzionali a Roma) davanti a Electrolux e per partecipare alle manifestazioni con le pentole e i coperchi.
Che deriva.
Saronno meriti altro (e non parlo di partito, ma di gente).
Capisco la preoccupazione, la paura è uno stato d’animo comprensibile.
Da anni si dibatte sul tema in città,e sono anni che si risponde come si può.
Ma sono anni che si aspetta il presidio di polizia… e sono anni che l’amministrazione pressa le autorità. I presidi vanno bene, ci si confronta, si condivide civilmente.
Ma tocca ripetere fino allo sfinimento che le competenze sull’ordine pubblico toccato ai vertici dello stato e non all’amministrazione. Ci siamo capiti una volta per tutte?
Grazie
ma la polfer?? Stanno operando sotto copertura od in incognito?..
Si certo che ci vuole una persona competente a fare da assessore.
Poi aumentare fondi e presenza Polizia Locale, che devono fare controlli, ed essere maggiormente presenti.
A Saronno la situazione è molto peggiorata, serve invertire rotta con capacità e decisione.
Risparmiare su spese marginali, o che hanno a che fare con cose di nicchia, investire in sicurezza
Ma che problema c e a creare un assessore alla sicurezza?
Semplice i komunisti difendono i delinquenti, punto.
Per i problemi violenza a scuola ricordatevi che i professori sono tutti di sinistra e sono quelli che dicono che la scuola è il luogo eccelso dove loro forgiano le coscienze dei futuri cittadini ma quando li picchia un nuovo italiano la colpa è del ministro di destra e non sporgono denuncia.
Eppoi dalle foto che vedo, e al netto dei politici presenti elencati nell articolo, quanti erano i cittadini effettivamente presenti?
Comunque alla fine ho capito che Saronno diventerà un sobborgo da terzomondo per la gioia degli immigrazionisti terzomondisti kattokomunisti.
Una fine ingloriosia
Manifestazione molto condivisibile. Ma il sindaco invece di usare il megafono,stile sinistra anni 70, in piazza davanti al comune chiuso, non poteva incontrare i manifestanti in una sede più consona?
Alcune “decine” di persone? Patetica la presenza di chi dovrebbe fare e invece va in piazza contro se stesso.
Con questa sindaca purtroppo Saronno è destinata ad un inesorabile tracollo, a parte l’Isotta, ovviamente.
E’ un anno che dice -vi capiamo- -stimo lavorando- -è un problema complicato- -la sicurezza è nostra priorità- e poi le situazioni vengono risolte dai cittadini, come quella di Alessandra minacciata di morte. Ma la sindaca su Rete4 diceva al gionalista: ma cosa possiamo fare?
#fotoeisotta
#loleggodaigiornali
#stiamolavorando
#glialtririsolvono
20 partecipanti per gli organizzatori, 8 per la questura tra l’altro in gran parte membri della attuale maggioranza.
Un gran successo direi.
La sicurezza è un tema importante, lucrarci sopra consenso politico fa abbastanza schifo
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