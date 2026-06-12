SARONNO – Una richiesta corale di maggiore attenzione al tema della sicurezza urbana, tra testimonianze personali, proposte e momenti di confronto diretto con l’Amministrazione comunale. È quanto emerso dal presidio promosso giovedì 11 giugno in piazza della Repubblica dall’associazione Sos Italia Libera guidata da Paolo Bocedi.

All’iniziativa hanno partecipato alcune decine di cittadini, insieme a diversi esponenti politici di maggioranza e opposizione. Presenti la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Mauro Lattuada, una delegazione del Partito Democratico con Daniela Di Dio Simone Galli, Chiara Angaroni, il segretario Marturano esponenti di Fratelli d’Italia tra cui Gianpietro Guaglianone, Marina Ceriani e Ernesto Credendino, oltre a rappresentanti di Forza Italia come Lorenzo Azzi, Lila Nigro, Lucio Bergamaschi e Andrea Lava. Presente Obiettivo Saronno con Novella Ciceroni e Luca Davide e Tu@Saronno con Francesca Rufini, Claudio Sala per la Lega, l’indipendente Luca Amadio. Davanti al Municipio anche Annalisa Renoldi e Fabio Mitrano. Fin dall’inizio Paolo Bocedi ha ribadito il carattere apartitico della manifestazione, spiegando che l’obiettivo fosse dare voce alle preoccupazioni di residenti e commercianti.

Assessore alla sicurezza? No la sindaca preferisce un delegato

Uno dei temi più ricorrenti della serata è stato quello della delega alla sicurezza. Più interventi hanno chiesto con insistenza la nomina di un assessore dedicato, ritenendo che il tema richieda competenze specifiche e un impegno esclusivo. Alcuni cittadini hanno sottolineato come la sicurezza non debba essere considerata una questione di destra o sinistra ma una priorità amministrativa. La richiesta è stata ripetuta più volte durante il presidio, anche da Franco Colombo che ha evidenziato la necessità di una figura politica che possa seguire quotidianamente il settore.

L’intervento della sindaca

Nel suo intervento la sindaca Ilaria Pagani ha illustrato le azioni avviate dal Comune. Ha ricordato il lavoro svolto con Prefettura e forze dell’ordine, il coordinamento tra carabinieri e polizia locale e la richiesta di un presidio stabile della Polizia ferroviaria in stazione. Ha inoltre annunciato un protocollo in fase di definizione con Confcommercio e Confartigianato per sviluppare forme di controllo di vicinato tra commercianti e attività economiche del centro. “Dobbiamo uscire per fare in modo che non ci sia paura”, ha affermato la sindaca, spiegando che l’obiettivo è aumentare la presenza e la collaborazione sul territorio.

Particolarmente sentite le testimonianze legate agli episodi che hanno coinvolto giovani e studenti. Ha preso la parola il padre di un ragazzo minacciato con un coltello da alcuni coetanei, spiegando di aver presentato denuncia e raccontando la paura vissuta dal figlio, che oggi evita persino di uscire. È intervenuta anche l’insegnante Lila Nigro, che ha ricordato il caso di un suo studente rimasto ferito da una coltellata. Entrambi gli interventi hanno acceso l’attenzione sul tema della presenza di armi tra minorenni e sulla necessità di maggiori controlli nelle aree frequentate dai giovani e nei pressi delle scuole.

Nel corso della manifestazione non sono mancati momenti di tensione. Alcuni cittadini hanno contestato le risposte dell’Amministrazione interrompendo più volte l’intervento della sindaca. Un acceso botta e risposta si è registrato anche durante la testimonianza di Alessandra, la donna che nei mesi scorsi aveva denunciato i problemi legati alla presenza di un occupante abusivo nella zona della Cascina Colombara. Le discussioni si sono concentrate soprattutto sulle responsabilità del Comune e sull’efficacia delle misure adottate finora.

A chiudere il presidio è stato Franco Colombo. “La sicurezza non è una percezione, c’è o non c’è”, ha ribadito. Ha chiesto un rafforzamento della presenza della polizia locale sul territorio, più attenzione a illuminazione e videosorveglianza, interventi sul degrado urbano e una maggiore presenza delle istituzioni nei quartieri.

La sindaca ha risposto confermando l’impegno dell’Amministrazione a proseguire il confronto con cittadini e associazioni, ribadendo che la delega alla sicurezza resterà in capo al sindaco ma annunciando l’intenzione di individuare un consigliere delegato che possa affiancarla nella gestione delle problematiche del settore.

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