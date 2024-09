SARONNO – L’ingresso ufficiale del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni a Saronno, iniziato al Santuario della Beata Vergine di Miracoli, ha visto una lunga visita all’ospedale di Saronno in piazzale Borella. Il religioso, accompagnato dal vicario episcopale monsignor Luca Raimondi, ha incontrato i vertici del presidio e diverse delegazioni del personale. Quindi un giro nei reparti con un passaggio nella cappella cuore del padiglione verde con il cappellano Vincenzo Bosisio.

Tante le strette di mano, le benedizioni e i sorrisi dei pazienti ha cui il nuovo prevosto ha lasciato un semplice ma sentito messaggio: “Sono qui anche per voi”. A parlare dell’ospedale anche il vicario episcopale Raimondi durante il successivo momento in Municipio: “Tre anni fa ero qui per l’accoglienza di monsignor Claudio Galimberti (precedente prevosto scomparso la scorsa primavera dopo aver lottato contro il cancro) finii sui giornali per aver difeso l’ospedale di Saronno. Sono pronto a rifarlo perchè come ho visto oggi è una struttura che è un essenziale punto di riferimento per un vasto comprensorio che offre un servizio di grande qualità”.

L’ultimo pensiero, nella cappella dell’ospedale, del vescovo è proprio per il prevosto scomparso: “Nel dicembre scorso, prima della messa qui in ospedale, don Claudio Galimberti mi diceva che aveva dei fastidi. Mi confessò di avere un tumore, sottolineando che non era nulla di grave. Non era vero, lui lo sapeva. Diciamo una preghiera per lui”.

