SARONNO – Soddisfazione per la scelta di scommettere sul meteo favorevole, per la buona organizzazione del Comune, degli uffici, di Confcommercio, degli organizzatori e dei tanti volontari. Positivo anche il piano per le emergenze, ma soprattutto l’occasione di incontrare cittadini e commercianti, raccogliendo spunti per il futuro. Così si può riassumere il bilancio tracciato a caldo, appena scoccata la mezzanotte di sabato 5 luglio, dalla sindaca Ilaria Pagani e dal presidente di Confcommercio Ascom Saronno, Andrea Busnelli, al termine della Notte Bianca che ha animato il centro cittadino fino a tardi.

“Una scommessa vinta – sottolinea la sindaca – per quanto riguarda la decisione, presa giovedì, di non rinviare l’evento nonostante le incertezze meteo. Il temporale del mattino ha abbassato le temperature, rendendo l’atmosfera ancora più godibile. Non era semplice decidere vista la possibilità di rinviare l’evento, ma devo dire che è stata la scelta giusta”. Entrambi hanno voluto ringraziare chi ha collaborato: “Un grazie a Eventificio, a tutti coloro che hanno lavorato, dagli uffici comunali a quelli di Confcommercio, dai commercianti agli artisti, con un particolare grazie a tutti quelli che si sono impegnati in modo volontario, dall’associazione carabinieri alla protezione civile ai radioamatori” elencano Pagani e Busnelli.

Durante la serata, sindaca e presidente, accompagnati da vari esponenti della giunta – Maria Cornelia Proserpio, Laura De Cristofaro, Mauro Lattuada, Matteo Fabris e Mattia Cattaneo – si sono uniti al presidente del consiglio Francesco Licata e a diversi consiglieri per un lungo giro tra attrazioni, stand e negozi aperti. “Abbiamo parlato con i commercianti – raccontano – e da inizieremo a lavorare (sono già in calendario una serie di incontri ndr) per rendere gli eventi in città più diffusi e frequenti”. Sul tavolo ci sono già le prime proposte per Natale e per gli eventi del 2026.

Per Busnelli, il bilancio è positivo sia per le presenze sia per il giro d’affari: “La formula itinerante funziona – conferma – permette di distribuire il pubblico in vari punti del centro, senza creare ressa, rendendo l’evento più vivibile per tutti, dalle famiglie ai giovani, valorizzando anche le aree meno centrali. Sono tutti obiettivi importanti per fare in modo che l’evento sia un momento di festa, con il coinvolgimento della maggior parte della città e delle attività”.

Emozione e soddisfazione anche per l’assessora al Commercio e alle attività produttive, Laura De Cristofaro: “Vedere la città così viva è stata una vera emozione. Sono rimasta fino a mezzanotte: la Notte Bianca si conferma un evento che sa attrarre tantissimo. Gli artisti, bravissimi, hanno regalato spettacoli coreografici eleganti e coinvolgenti”. L’assessora ha anche evidenziato il successo di cibo, dolciumi, gelati, bevande e attrazioni per bambini, e guarda già al futuro: “Per il 2026 dovremo pensare a spazi e attività anche per i ragazzi più grandi e promuovere maggiormente l’apertura serale dei negozi”.

“Grazie ai commercianti, alle loro associazioni, alle forze dell’ordine, alla Croce Rossa e alla protezione civile – ha concluso – e a tutte le persone che hanno partecipato. Abbiamo bisogno di altri momenti eccezionali come questi, ma anche di una città che torni ad attrarre famiglie e persone di ogni età in modo continuativo, riscoprendo il piacere di vivere Saronno”.