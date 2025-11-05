SARONNO – Ieri sera, lunedì 4 novembre, si è tenuta in centro una manifestazione di solidarietà verso il popolo palestinese. L’appuntamento ha riunito un’ottantina di persone che si sono ritrovate per chiedere la fine dei bombardamenti e per ribadire l’importanza di proteggere i civili nei conflitti armati.

Il presidio è iniziato con una lunga fase di rumore. Fischietti, coperchi e pentole hanno creato un tappeto sonoro che ha aperto la serata. Poi sono arrivati gli interventi al microfono. Diversi partecipanti hanno chiesto maggiore attenzione internazionale. Una frase, accolta con molti applausi, è stata: “Noi non ci stiamo, non crediamo a questa pace finta. Non possiamo stare in silenzio. Le morti dei civili non sono mai accettabili”. È stato ricordato anche quanto sta accadendo in Sudan.

Tra i cori più ripetuti c’è stato “Saronno sa da che parte stare” e “free Palestine”. Presenti le forze dell’ordine che hanno seguito l’evento.

In chiusura i partecipanti hanno fatto una passeggiata per le vie del centro. Il corteo si è disperso intorno alle 19,30. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti della partecipazione, sottolineando che in questi mesi la mobilitazione è continua e sentita.

