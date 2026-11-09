SARONNO – Dal laboratorio di elettronica dell’istituto Giulio Riva al palco di “Tu sì que vales”, con una canzone di Louis Armstrong, tanta simpatia e un irresistibile siparietto con Paolo Bonolis. Protagonista della serata Vincenzo D’Ursi, 40 anni, professore che vive e lavora a Saronno, capace di trasformare una semplice esibizione canora in uno dei momenti più divertenti della trasmissione. Tra battute, risate e un’improvvisata sfilata di spettatrici sul palco, il docente ha conquistato Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e soprattutto il pubblico, che lo ha premiato con il 67% dei voti.

Originario di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, D’Ursi vive e lavora a Saronno. Si è presentato alla giuria raccontando con grande spontaneità la sua professione e la passione per il canto. Una passione che, a suo dire, ha anche un’utilità pratica: allenare i polmoni per avere abbastanza fiato da richiamare gli studenti quando serve.

Ma è stato quando ha confessato di essere single che la situazione ha preso una piega decisamente più divertente. Alla domanda su quale fosse il suo vero obiettivo – diventare cantante, imparare l’inglese oppure trovare una compagna – il professore non ha avuto dubbi: “Trovare una compagna”.

A quel punto Paolo Bonolis ha preso in mano la situazione, trasformando l’esibizione in una sorta di appuntamento al buio davanti alle telecamere. Prima, però, spazio alla musica. Dursi ha scelto “What a wonderful world” di Louis Armstrong, cantandola con entusiasmo e una buona dose di coraggio. Del resto, come ha spiegato, anche imparare la lingua gli torna utile a scuola, visto che molte istruzioni di robotica sono proprio in inglese.

Il momento più esilarante è arrivato alla fine della canzone. Bonolis ha chiesto alle donne del pubblico chi avrebbe fatto un pensierino sul professore. Diverse spettatrici hanno alzato la mano e sono state invitate a raggiungerlo sul palco.

Il risultato? Una vera e propria selezione sentimentale, con Bonolis nei panni di un improbabile Cupido televisivo. Quando D’Ursi ha chiesto di individuare la più giovane, il conduttore lo ha subito fermato, suggerendogli una dichiarazione decisamente più romantica: “Siete tutte meravigliosamente belle. Ma solo una di voi può entrare nel mio cuore”.

Il professore ha quindi scelto una delle presenti, ma il colpo di scena era dietro l’angolo. La prescelta ha infatti rivelato di essere già fidanzata. Nonostante il mancato lieto fine sentimentale, Dursi ha conquistato il pubblico e due giudici, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, che hanno apprezzato l’originalità e la simpatia della sua partecipazione. La Littizzetto ha sottolineato proprio il modo insolito e scolastico di interpretare il brano in inglese, premiandone il carattere divertente.

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