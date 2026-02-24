SARONNO – Il campo di via Francesco De Sanctis è pronto per la nuova stagione. Nel fine settimana staff e volontari del Saronno Softball e Baseball Asd hanno lavorato per sistemare e rinnovare il terreno di gioco, in vista dell’imminente avvio dell’attività agonistica.

Un intervento che segna simbolicamente l’inizio della stagione “open”: la stagione 2026 prenderà il via in primavera, quando le formazioni saronnesi torneranno a calcare la terra rossa dell’impianto cittadino.

Per l’Mkf Saronno softball si tratta di un’annata particolarmente importante. La squadra sarà protagonista nel prossimo campionato di serie A1, dove si presenta come una delle realtà di alto livello del panorama nazionale, forte dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Oltre all’impegno in campionato, il club parteciperà anche alla Coppa delle Coppe europea, competizione tra le più prestigiose del calendario continentale, che vedrà le saronnesi confrontarsi con alcune delle migliori squadre d’Europa.

Il lavoro svolto sul campo nei giorni scorsi rappresenta dunque il primo passo concreto verso una stagione che si annuncia intensa e ricca di appuntamenti, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici in Italia e in Europa.

(foto: alcune immagini del campo di via De Sanctis)

24022026