SARONNO – La sindaca di Saronno Ilaria Pagani è stata nei giorni scorsi ospite in Francia della 72′ edizione della Foire des Minées di Challans, importante manifestazione che quest’anno si è aperta nel segno dell’Alsazia, fra musica, danze e specialità gastronomiche. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte Pagani e Manuel Cousin, skipper e sindaco di Les Sables-d’Olonne. La presenza della prima cittadina saronnese è stata sottolineata anche dalla stampa locale francese, che ha dedicato spazio alla visita della delegazione italiana.

“Se sono già venuta a Challans lo scorso anno come sindaca di Saronno per un’altra occasione, è con grande emozione che scopro questa fiera – sono le parole di Pagani riportate dal quotidiano francese – Approfitterò del mio soggiorno per visitare tutto”. Ad accompagnarla nella visita anche Sébastien Le Lannic, primo vicesindaco di Challans, che ha evidenziato il significato della manifestazione per il territorio, definendola non soltanto un appuntamento festivo, ma anche “il riflesso del dinamismo del nostro territorio, del suo spirito imprenditoriale e del suo senso dell’accoglienza”.

La Foire des Minées ha proposto un programma particolarmente ricco. I visitatori hanno potuto conoscere gli stand di 390 imprese, oltre ad assistere alle numerose iniziative collaterali: dal ritorno del concorso agricolo con 73 bovini di razza normanna alla presenza di un allevamento di alpaca, sino agli spettacoli itineranti, alle esibizioni e alle attività proposte negli spazi della manifestazione.

La visita della sindaca Pagani ha rappresentato dunque anche una nuova occasione di incontro internazionale per Saronno, con la presenza della delegazione cittadina documentata sulle pagine del quotidiano francese Ouest-France.

(foto: alcune immagini ella visita della sindaca di Saronno)

24092026