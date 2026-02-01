SARONNO – Una domenica mattina all’insegna dei cinque cerchi quella vissuta oggi in centro, dove 53 associazioni hanno dato vita a “Tedofori del Domani“. La staffetta, partita da Villa Gianetti e accompagnata dall’assessore Mauro Lattuada con il bersagliere Donato Basilico, ha attraversato le vie principali portando il simbolo del fuoco olimpico fino in una piazza Libertà gremita.

Il momento più emozionante è stato l’ingresso della “fiamma” portata dagli atleti del baseball per ciechi, che hanno poi consegnato il testimone alla sindaca Ilaria Pagani. A rendere l’atmosfera magica sono state le esibizioni di Ginnastica Corrias, Danzarte Studio e Asd Combat, alternate agli interventi dei saronnesi Elisabetta Conti e Moris Calasso della Fondazione Milano-Cortina, orgogliosi nel vedere la propria città parte attiva dei Giochi Olimpici.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti