SARONNO – Una sala gremita di cittadini e commercianti ha fatto da cornice, negli spazi di Villa Gianetti, alla presentazione ufficiale di “Saronno punto per punto“, il nuovo progetto di mappatura urbana partecipata promosso dall’amministrazione comunale per ripensare la vivibilità della città partendo dalle esperienze reali dei suoi abitanti.

L’incontro, aperto e guidato dall’assessora Lucy Sasso, ha visto la partecipazione delle ideatrici del collettivo CRAMlab, Margherita Anna Villa e Chiara Rimoldi, delle studentesse dell’Itcs Zappa affiancate dai loro tutor e degli architetti Teresa Romano, Vanina Sartorio e Mario Paleardi.

Nel suo intervento, l’assessora Sasso ha posto l’accento sulla necessità di superare la rigidità della pianificazione tradizionale: “Oggi parleremo di quella Saronno invisibile ai documenti ufficiali del comune, ma che voi vivete quotidianamente“. L’assessora ha spiegato come le città storicamente non nascano neutre, bensì strutturate su un modello standardizzato: “Le città sono state storicamente progettate per un utente medio: un uomo adulto, in salute, che si muove prevalentemente in automobile e compie percorsi semplici come casa-lavoro. Ma per chi assiste persone anziane, per i caregiver, per le famiglie con passeggini o per chi si muove a piedi e in bicicletta, la realtà quotidiana è fatta di una serie continua di ostacoli“.

Un tema centrale della serata è stato il divario tra i dati statistici in possesso della pubblica amministrazione e l’effettiva percezione di sicurezza e vivibilità da parte dei cittadini: “Il comune sa dove avvengono gli incidenti, conosce le segnalazioni e i dati anagrafici, ma quello che non sa è molto più importante. Non sa, ad esempio, quante persone evitano una determinata strada la sera compiendo percorsi più lunghi solo perché la scarsa illuminazione trasmette un senso di insicurezza. Io stessa, tornando dalla stazione verso Prealpi, scelgo Viale Rimembranze anziché la via più breve per evitare tratti al buio che fanno paura. Mappare la città serve proprio a prendere decisioni più mirate, erogare servizi davvero utili e stimolare un senso di cura verso la comunità“.

Attraverso alcuni esempi pratici mostrati durante la presentazione, è stato illustrato come l’osservazione partecipata possa guidare gli interventi futuri sui quartieri. Partendo dalle immagini di Corso Italia, è stato evidenziato come le vie completamente prive di alberatura diventino invivibili nei mesi estivi, motivo per cui la mappatura servirà a individuare dove inserire zone d’ombra e piantumazioni per contrastare l’effetto isola di calore.

Passando poi all’esempio di Via Cavour e del murales di piazza Ravo, l’assessora ha ricordato che “abbellire e illuminare un luogo è la prima forma di sicurezza. Una piazza vissuta e curata allontana naturalmente le attività illegali e restituisce gli spazi alla collettività“. In questo contesto gioca un ruolo decisivo il commercio di vicinato, la cui ampia rappresentanza in sala ha confermato l’interesse della categoria verso un piano pensato per riattivare i flussi pedonali, nella convinzione che “nulla rende una città più sicura e piacevole di un tessuto commerciale vivo, frequentato e partecipato, soprattutto dai giovani“.

Spazio e riconoscimento sono stati dedicati anche al contributo delle studentesse dell’Itcs Zappa e ai professionisti che le hanno affiancate sul campo: “Questo percorso dimostra quanto la scuola possa insegnare sul campo: i ragazzi hanno preso gli strumenti, sono andati in giro con i professionisti e hanno imparato direttamente sul territorio“.

Il percorso, pronto a svilupparsi nell’arco dei prossimi 9-18 mesi, muove ora i primi passi con il lancio del sondaggio conoscitivo online accessibile tramite QR Code, a cui seguiranno passeggiate di mappatura diurne e notturne curate insieme alla realtà Sex & the City, fino ad arrivare alla definizione di linee guida operative per gli uffici comunali su urbanistica, mobilità e rigenerazione urbana.

L’amministrazione ha infine rinnovato l’invito a tutta la cittadinanza a prendere parte attiva al progetto, compilando e diffondendo il questionario online per contribuire a disegnare la Saronno del futuro.

(foto dell’evento)

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