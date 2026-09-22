SARONNO – Quasi 40 sacchi di rifiuti raccolti in poche ore, lungo un percorso che ha attraversato via Varese, piazza Zerbi, via Ferrari, via Balaguer e via Luini. È il bilancio della giornata di pulizia organizzata da Legambiente Saronno, che ha visto la partecipazione di 16 volontari.

I volontari si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade intorno al retrostazione, trovando di tutto. Tra i materiali recuperati una quantità particolarmente elevata di mozziconi di sigaretta, ma anche numerosi tappi di birra, bottiglie e lattine vuote, incarti alimentari e pannolini sporchi. Non sono mancati poi i ritrovamenti più insoliti: un vaso da fiori di plastica, un ombrello, un manico di coltello, alcuni preservativi ancora nella loro confezione e persino una moneta da due centesimi.

A completare la raccolta anche i bigliettini da visita dei rivenditori di automobili, definiti da Legambiente Saronno “pestilenziali” per la loro frequenza tra i rifiuti abbandonati.

L’associazione ha voluto ringraziare i 16 volontari che hanno partecipato alla giornata, sottolineando il contributo dato alla pulizia e al decoro delle strade interessate dall’iniziativa.

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