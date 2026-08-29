SARONNO – Torna alla propria auto parcheggiata in via Roma e trova un ramo caduto sulla vettura, con lo specchietto danneggiato e segni sulla carrozzeria.

È successo ieri, 28 agosto, intorno alle 18, all’inizio di via Roma. Il ramo si è staccato da uno dei bagolari che costeggiano la strada ed è finito sulla vettura in sosta.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata la proprietaria quando è tornata a prendere l’auto. Il ramo ha provocato danni allo specchietto retrovisore lato conducente e al cofano. La saronnese ha quindi chiamato la polizia locale, segnalando l’accaduto e i danni alla vettura.

Dopo l’intervento è rimasto il grosso ramo a terra, ai piedi del bagolaro ed è ben visbile il punto di rottura sulla pianta. Sulla vettura è invece ben visibile lo specchietto rimasto penzolante dopo l’impatto. Resta la necessità di un sopralluogo per valutare la situazione del bagolaro.

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