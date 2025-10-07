SARONNO – È “impacchettata e offlimits” la rampa che conduce al parcheggio sul tetto del palazzo comunale di piazza della Repubblica. L’intervento, visibile in questi giorni con la posa delle reti arancioni e dei ponteggi, è stato necessario per mettere in sicurezza l’area dopo le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua e i successivi rilievi tecnici tra cui anche quelli dell’Ats.

La parte interessata dai ponteggi è quella sotto la rampa mentre l’accesso vero e proprio alla rampa è bloccata da due vetture. Restano invece accessibili e utilizzabili gli spazi al piano terra, dove si trovano i distributori automatici dei sacchetti per la raccolta differenziata e il deposito per le biciclette. Sono stati creati dei passaggi protetti per accedere al comando della polizia locale e al Municipio dalla porta laterale anche perchè essendo uscite di sicurezza erano assolutamente da preservare. L’intervento di sistemazione dovrebbe costare 500 mila euro ma analisi sono ancora in corso di valutazione del resto c’è un problema di infiltrazione anche sul tetto che potrebbe essere affrontato in questo periodo.

Per il momento l’Amministrazione ha individuato alcune soluzioni temporanee per la sosta dei circa 120 dipendenti del Comune. Una cinquantina di posti auto sono stati riservati in piazza Saragat, nei pressi dell’ospedale, altri in piazza Mercanti, dove si tiene il mercato del mercoledì, e una ventina nell’area dell’ex De Nora, dietro la stazione ferroviaria di piazza Cadorna. Diversa la situazione del personale della polizia locale che, per motivi di servizio e come prevede la normativa, avranno degli stalli riservati in piazza Repubblica davanti all’ingresso del comando.

📸 Guarda tutte le foto nella fotogallery: la rampa chiusa e i dettagli dell’area che resta aperta ai cittadini.

