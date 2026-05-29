SARONNO – Cinquanta atleti coinvolti di tutte le categorie: dagli esordienti più giovani nati nel 2015 agli esperti senior del 2002. Nella splendida cornice del centro sportivo di Tenero, sulle sponde del lago Maggiore, sul versante svizzero, si è svolto con successo il trofeo organizzato dal Nuoto Sport Locarno.

Organizzazione impeccabile, ottima logistica e clima frizzante ma ideale, hanno fatto da sfondo all’entusiasmante 3 giorni svizzera della Rari Nantes Saronno: un’esperienza culminata con il gradino più alto del podio per la società saronnese, che si è classificata prima nella classifica a squadre. La trasferta ha offerto tanti spunti di riflessione, riscontri positivi sotto il profilo umano e sportivo e soprattutto la certezza di far parte di un gruppo vincente.

Oltre alla bella vittoria, da sottolineare l’atteggiamento impeccabile dei piccoli atleti coinvolti, alcuni alla prima esperienza lontano da casa e dai genitori.

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