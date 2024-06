SARONNO – Si è conclusa in bellezza la trasferta in Svizzera della Rari Nantes Saronno. Il ricco bottino finale al 53^ Meeting del Castello di Bellinzona dello scorso weekend è di 31 medaglie (9 ori, 10 argenti, 12 bronzi) e piazza la squadra di Saronno in un pregiatissimo secondo posto nel medagliere.

Ottima l’organizzazione sia della squadra ospitante, il Turrita Nuoto, che dello staff Rns che ha permesso ai numerosissimi atleti di Saronno impegnati nella trasferta (44) di trovarsi a proprio agio, usufruendo di tutte le comodità necessarie per affrontare al meglio l’impegnativa due giorni. Anche il meteo, clemente, ha aiutato nella riuscita della trasferta che si è rivelata ancora una volta un successo sia individuale che di squadra, sia prestazionale che di gruppo.