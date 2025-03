SARONNO – La Rns sale sul secondo gradino del podio alle spalle della squadra Acqua13. Dietro Milano nuoto master e le altre due società milanesi Swim&care e Gonzaga sport club. Un risultato importante, in un campionato regionale master che negli ultimi anni è cresciuto in termini quantitativi e competitivi. Quest’anno più di 4500 presenze gara, 754 staffette in rappresentanza di quasi 90 società di nuoto lombarde. Un record assoluto per questa manifestazione.

Tutta la società è soddisfatta del risultato perché più di 100 atleti Rns hanno raccolto l’invito alla partecipazione e ciò ha premiato il grandissimo lavoro di squadra.

Non sono mancati record personali, record societari e numerose medaglie (19 d’oro, 20 d’argento e 21 di bronzo). Da 25 anni la Rns ha sempre onorato questi campionati e ha sempre raggiunto le prime 6 posizioni. Segno di costanza nel tempo, di grande organizzazione e attenzione verso questa categoria. Il prossimo grande obiettivo sarà la partecipazione ai campionati italiani master a Riccione che si terranno a fine giugno.

