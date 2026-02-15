SARONNO – La trasferta portoghese della Rari Nantes al meeting internazionale di nuoto di Póvoa de Varzim svoltosi lo scorso weekend si è rivelata un’esperienza intensa, tra fatica, divertimento e grandi soddisfazioni sportive. A raccontarlo è il direttore tecnico Leonardo Sanesi: “È stata una trasferta bella, divertente e faticosa. Peccato per il tempo davvero inclemente, ma ci siamo comunque divertiti a lottare contro un vento pazzesco”.

Il meeting ha visto la partecipazione di ben 42 società provenienti da Portogallo, Spagna, Francia e Italia, a conferma dell’alto livello della manifestazione, per l’accesso alla quale era necessario aver ottenuto dei tempi limite. La Rns si è presentata con 21 atleti convocati, protagonisti di prestazioni complessivamente molto positive, con alcune vere e proprie eccellenze. Numerose le finali conquistate e soprattutto un numero record di podi che ha permesso alla RNS di vincere la classifica del medagliere. A trascinare la squadra è stata l’eclettica Dora Tramonti, autentica mattatrice della manifestazione con un’impressionante raccolta di medaglie.

La prestazione di squadra è stata di altissimo profilo e ha consentito alla Rns di chiudere al secondo posto nella classifica generale per società, alle spalle soltanto del forte team di Porto, che si è aggiudicato il meeting. Da sottolineare anche i risultati cronometrici di assoluto rilievo: Eleni Moia ha ottenuto il tempo di qualificazione per i campionati italiani Assoluti nei 200 farfalla, migliorando anche il proprio primato personale; Vittoria Niggi, nei 200 dorso, ha conquistato il pass per i campionati italiani di Categoria estivi.

Tra i momenti più emozionanti dell’intera trasferta, spiccano le staffette, rese ancora più coinvolgenti dal tifo “da stadio” dei compagni di squadra a bordo vasca, a dimostrazione di un gruppo unito, competitivo e capace di sostenersi nei momenti decisivi.

