SARONNO – La voce della giovane saronnese Miriam ha aperto con l’inno d’Italia la cerimonia della Ciocchina. Un avvio musicale per l’appuntamento di sabato 24 ottobre nella sala consiliare “Agostino Vanelli”, dedicato alla consegna delle civiche benemerenze: cinque riconoscimenti per altrettante storie di impegno, cultura, solidarietà e sport.

A seguire la sindaca Ilaria Pagani ha portato il saluto della città, soffermandosi sul significato della riconoscenza valore della Ciocchina. “Significa non considerare mai scontato il tempo donato, la disponibilità, la competenza messa al servizio di un progetto, la vicinanza offerta a chi attraversa un momento difficile”. Un impegno che spesso cresce lontano dai riflettori e al quale la benemerenza dà visibilità, proponendo alla città esempi da conoscere e custodire. Pagani ha ripercorso anche le origini della Ciocchina, legate all’incendio del 18 marzo 1827 nel rione di San Cristoforo e alla solidarietà che permise di sostenere le famiglie colpite. Un richiamo alla storia cittadina per parlare del presente e della forza delle relazioni, della collaborazione e dell’attenzione agli altri.

Alla cerimonia erano presenti autorità militari e religiose, insieme ai consiglieri Augusto Airoldi, Marina Ceriani, Cecilia Cavaterra, Mauro Rotondi, Simone Galli e Angelo Lovati e agli assessori Matteo Fabris, Mattia Cattaneo, Mauro Lattuada e Francesca Rufini.

Gli Hurricane, lo sport che supera le barriere

La prima Ciocchina è stata assegnata anche alla Cisv – Hurricane Saronno, squadra di baseball per persone con disabilità visiva. Le sue origini risalgono al 2012, con i Patrini di Malnate. Dopo i successi ottenuti e il passaggio al nome Hurricane Varese, nel 2026 la formazione ha trovato casa a Saronno, conquistando subito la Coppa Italia. Un percorso sportivo e umano costruito sulla passione e sulla capacità di superare i limiti. La pergamena riconosce alla squadra di aver trasformato lo sport in una testimonianza di coraggio e inclusione e si chiude con queste parole: “Non sono gli occhi a portarci lontano, ma il cuore”.

Carlo Legnani, una vita tra cultura e volontariato

La prima consegna ha raccontato l’impegno di Carlo Legnani, voce di Radiorizzonti e promotore del dialetto, della poesia e della memoria saronnese. Nel suo percorso si intrecciano la passione fotografica, il Coro Alpe, l’Amor Sportiva e la parrocchia San Giovanni Battista. Tra i fondatori degli Amici di Betania, ha messo a disposizione tempo e aiuto concreto anche nelle necessità quotidiane dell’associazione. La motivazione premia la gratuità del suo operato, la costanza dell’impegno e l’amore dimostrato verso Saronno. Legnani ha risposto partendo da una parola: “La parola che servirebbe è grazie”. Ha quindi ringraziato Radiorizzonti, che lo ha proposto per il riconoscimento e della quale fa parte da trent’anni, ricordando quanto abbia imparato dalla radio e dalle diverse esperienze associative. Da Legnani anche un pensiero per gli Amici di Betania e il suo fondatore Monsignor Angelo Centemeri recentemente scomparso.

Ivonne Trebbi, il ricordo della “partigiana Bruna”

Il riconoscimento alla memoria di Ivonne Trebbi ha riportato al centro la sua vita di partigiana, sindacalista e parlamentare. A sedici anni scelse di opporsi al nazifascismo come staffetta, affrontando l’arresto e la detenzione. Nel dopoguerra proseguì il proprio impegno nelle istituzioni e nella difesa dei diritti dei lavoratori, continuando a incontrare le nuove generazioni per testimoniare i valori della Resistenza. La benemerenza ne ricorda il coraggio, l’impegno civile e la dedizione alla libertà e alla democrazia. A nome della famiglia, un nipote ha espresso gratitudine all’amministrazione e alle associazioni che hanno proposto il riconoscimento, Anpi e Società storica saronnese. “Se c’è una cosa di cui siamo grati è quello che ha fatto la città”, ha sottolineato, ricordando quanto il riconoscimento del suo impegno da parte di scuole, associazioni e istituzioni avesse contribuito alla serenità degli ultimi anni della sua vita.

Franco Turconi, i semi di futuro negli orti

La passione per la natura e la capacità di costruire comunità attraverso la cura della terra sono al centro della Ciocchina alla memoria di Franco Turconi. Tra i fondatori e poi presidente di Semplice Terra, ha promosso orti sociali e scolastici, educazione ambientale e occasioni di incontro tra generazioni. La pergamena ricorda come abbia saputo “piantare semi di futuro” attraverso un impegno civico costante e silenzioso. I familiari, la moglie e la figlia, hanno ringraziato per il riconoscimento, esprimendo il dolore di doverlo ritirare al suo posto ma anche l’orgoglio per la persona che era. “Crediamo che Franco sia riuscito in un’impresa non scontata: far coincidere sempre di più la propria vita con la parte più profonda di sé”. Una parte, hanno ricordato, legata al mondo naturale.

Giorgio Cavallari, il patrimonio di Giuditta Pasta donato alla città

A chiudere le consegne delle benemerenze, il riconoscimento alla memoria di Giorgio Cavallari. Anni di ricerca gli avevano permesso di raccogliere documenti, opere e testimonianze dedicate a Giuditta Pasta, poi donati a Saronno perché diventassero un patrimonio accessibile a tutti. La motivazione ne sottolinea la generosità e la sensibilità culturale, capaci di custodire e tramandare la storia artistica cittadina. Nel ringraziamento pronunciato durante la consegna, alla moglie e ad Andrea Germi curatore del museo, è stato ricordato il valore dei materiali oggi nel percorso museale di Villa Gianetti: “Non solo semplici oggetti ma anche fiamme vive che hanno alimentato la ricerca”. Una donazione che ha aperto nuove possibilità di studio e incoraggiato altri contributi alla conoscenza della storia saronnese.

Il finale è stato dedicato, come da tradizione, alla consegna delle pergamene ai dipendenti comunali andati in pensione, con il ringraziamento per il servizio svolto per la città.

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