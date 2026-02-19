SARONNO – Il santuario della Beata Vergine dei Miracoli gremito ha fatto da cornice, domenica 8 febbraio, a un momento di profonda spiritualità per la comunità pastorale Crocifisso Risorto. Durante la celebrazione vespertina delle 18, presieduta dal prevosto Giuseppe Marinoni insieme al diacono Massimo Tallarini, 33 fedeli hanno confermato il proprio impegno come ministri straordinari della comunione eucaristica.

Il rito del rinnovo non è stato un atto isolato, ma l’apice di un percorso di preparazione strutturato in due tappe fondamentali nel salone della prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. Lo scorso 20 gennaio i ministri hanno approfondito l’aspetto liturgico con monsignor Fausto Gilardi, responsabile del servizio per la pastorale liturgica della siocesi di Milano, mentre il 27 gennaio si è tenuto un momento di confronto operativo guidato dal diacono Tallarini, coordinatore del servizio a livello cittadino.

Durante l’omelia, monsignor Marinoni ha voluto tessere le lodi di questi volontari (religiosi e laici over 25 ) che rappresentano un ponte fondamentale tra la chiesa e chi soffre. Il prevosto ha espresso la gratitudine dell’intera comunità per la dedizione con cui i ministri portano conforto a malati e anziani, permettendo a chi è impossibilitato a uscire di casa di restare unito alla celebrazione dei sacramenti. Marinoni ha inoltre lanciato una suggestione per il futuro, auspicando che la chiesa possa un giorno istituire anche dei “ministri straordinari della riconciliazione“: figure laiche capaci di farsi mediatori di pace e ponti di dialogo in un mondo segnato da conflitti e ostilità.

La scelta dell’8 febbraio non è stata casuale: come ogni mese, in questo giorno il santuario celebra la presentazione delle preghiere depositate dai fedeli nell’apposita colonna all’ingresso, affidandole alla Madonna dei miracoli. Alla cerimonia ha preso parte anche la confraternita del santissimo sacramento, sottolineando il legame profondo tra la città e la devozione eucaristica.

Attualmente, la comunità pastorale di Saronno può contare su un corpo di oltre 40 ministri, dotati di un mandato quinquennale, pronti ad affiancare i sacerdoti non solo durante le messe in basilica, ma soprattutto nel silenzioso e prezioso servizio domiciliare

(foto dell'evento)

