SARONNO – “L’Italia, e anche Saronno, ripudiano la guerra ” Lo ribadiscono con forza gli aderenti alla campagna “R1pud1a” di Emergency che ha preso il via oggi 3 novembre in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate: in oltre 60 città italiane, tra cui Saronno, si sono riuniti i volontari dell’associazione per riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana che recita “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

A Saronno gli attivisti si sono radunati in piazza Avis e quindi in corteo sono andati in piazza Libertà. Diversi i messaggi lanciati nel corso dell’evento anche con la voce di giovanissimi e la lettura dell’articolo 11 della costituzione. Diverse le scritte “ripudia” create da volontari che hanno esposto anche il numero 11 a ricordare l’undicesimo articolo della costituzione.

“La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – conclude Emergency nel suo appello – Non ci stancheremo di ripeterlo: Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva’”.

