SARONNO – Il fascino senza tempo del “poverello” d’Assisi ha letteralmente conquistato Saronno, facendo registrare un debutto da tutto esaurito per le celebrazioni dell’ottavo centenario francescano. La chiesa di San Francesco si è presentata gremita in ogni ordine di posto per accogliere la presentazione ufficiale dell’esposizione intitolata “Io, frate Francesco“, un viaggio immersivo nell’avventura umana e spirituale del santo.

L’evento inaugurale ha visto come protagonista Padre Marco Finco, direttore del Centro Rosetum di Milano, il quale ha guidato i presenti in una profonda riflessione sulla modernità del testamento di Francesco: lo scritto autografo non è un semplice reperto storico, ma un documento vivo capace di parlare ancora oggi all’umanità inquieta, offrendo una chiave di riconciliazione tra lo spirito, il corpo e il creato.

L’allestimento stesso, curato dai frati minori della Porziuncola e promosso dalla comunità pastorale locale insieme a Comunione e Liberazione, punta sull’immedesimazione totale. I visitatori si trovano avvolti da teli che richiamano la trama della tunica francescana, mentre il percorso narrativo è arricchito dalle opere materiche di Sidival Fila, frate artista che ridà vita a tessuti in disuso come lino e seta.

Dopo il grande successo della prima giornata, la mostra resterà accessibile al pubblico fino a domenica 15 marzo. Un gruppo di volontari è a disposizione per accompagnare i visitatori in un percorso di circa mezz’ora, con orari che coprono sia le fasce mattutine che pomeridiane: nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 e la domenica dalle 9.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09