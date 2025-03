SARONNO – Un nuovo spazio salute nasce nel cuore della città, offrendo ai cittadini un accesso rapido e organizzato a numerosi servizi sanitari. Situato nei rinnovati locali della Farmacia Comunale 1 in via Manzoni, il centro è frutto dell’impegno di Saronno Servizi per migliorare prevenzione e benessere sul territorio.

Grazie a un sistema di prenotazione online, sarà possibile accedere senza attese a prestazioni come autoanalisi, servizi cardiologici, analisi del capello, controllo dell’udito e consulenze specialistiche. Il centro, di 120 metri quadrati, include una sala d’attesa e tre studi dedicati alle visite, con orari dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 19:30.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di investimenti che coinvolge anche le farmacie comunali di Gerenzano, Laveno Mombello, Uboldo, Solaro e Solbiate Olona. Soddisfazione è stata espressa da Pietro Insinnamo, Presidente di Saronno Servizi: “Un servizio innovativo per rispondere alle esigenze della comunità”.

Per maggiori informazioni e per accedere al servizio: https://farmacia1.saronnoservizi.it/