SARONNO – Chiesa di San Francesco gremita e pubblico attento fino al termine dell’incontro per la serata conclusiva del mini ciclo “Meet the Meeting 2026”, organizzato dalla comunità di Comunione e Liberazione con il patrocinio della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e del Comune di Saronno. L’appuntamento dedicato a “Sant’Agostino: un cuore inquieto, dai grandi desideri” ha richiamato decine di persone, confermando il grande interesse suscitato dall’iniziativa.

A chiudere il percorso è stato monsignor Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta della figura e del pensiero di Sant’Agostino, soffermandosi sull’attualità della sua ricerca della felicità, della verità e del rapporto tra fede e vita quotidiana. Un intervento seguito con grande attenzione e concluso da un lungo applauso.

La serata ha rappresentato il momento finale di un percorso che, nelle settimane precedenti, aveva già registrato un’ottima partecipazione con gli incontri dedicati all’astrofisico Giovanni Rosotti e al giornalista Giorgio Paolucci. Anche l’appuntamento conclusivo ha confermato il successo della proposta, con la chiesa di San Francesco praticamente piena e numerosi cittadini presenti.

L’iniziativa è nata per accompagnare il territorio verso il Meeting di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto, che quest’anno vedrà anche la partecipazione di Papa Leone XIV. Il tema dedicato a Sant’Agostino richiama una delle grandi mostre dell’edizione 2026 del Meeting, ispirata al celebre passo delle Confessioni: “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova”.

Al termine dell’incontro molti partecipanti si sono fermati per un momento di confronto con i relatori, chiudendo un ciclo di appuntamenti che ha saputo unire approfondimento culturale, riflessione e partecipazione, confermando il forte interesse della comunità saronnese.

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