SARONNO – Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si è riempito ben oltre la sua capienza nel fine settimana appena trascorso. Le celebrazioni di sabato dedicate al tradizionale “Cuore d’oro” e, soprattutto, la serata di domenica con “R-Estate con Acutis a Saronno” hanno richiamato un numero eccezionale di fedeli, tanto che molte persone non sono riuscite a entrare in chiesa e hanno seguito la funzione dal chiostro, grazie all’amplificazione esterna.

L’afflusso è stato particolarmente evidente domenica sera, quando il Santuario era completamente gremito. Numerosi partecipanti hanno assistito alla celebrazione seduti sul muretto del chiostro o cercando riparo all’ombra, senza rinunciare a prendere parte alla preghiera. Una situazione che ha confermato la crescente partecipazione all’iniziativa dedicata a san Carlo Acutis.

Dal Santuario è arrivato anche un messaggio per chi non ha trovato posto all’interno della chiesa: “Ci scusiamo con chi non è riuscito ad entrare in Santuario ed ha dovuto seguire la celebrazione dal chiostro. Grazie a Dio un benefattore due anni fa ci ha regalato l’amplificazione esterna”. Proprio l’impianto audio installato nel chiostro ha consentito ai tanti presenti di partecipare comunque alla funzione.

La partecipazione era stata già molto elevata sabato, in occasione dell’apertura del Perdono d’Assisi e del rito del “Cuore d’oro” alla Madonna dei Miracoli, ma la presenza di domenica ha superato ogni aspettativa.

L’iniziativa proseguirà già questo sabato 8 agosto con la tradizionale celebrazione dell’8 del mese, durante la quale verrà nuovamente ripetuto il gesto del “Cuore d’oro” alla Madonna dei Miracoli. Il rito accompagnerà tutti i sabati di agosto.

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