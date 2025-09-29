SARONNO – Il Santuario della Madonna dei Miracoli gremito di fedeli ha accolto, domenica 28 settembre, la solenne celebrazione delle 11.30 che ha concluso la novena. Una liturgia partecipata, guidata dal prevosto don Giuseppe Marinoni insieme a don Massimiliano Bianchi, che ha accompagnato il cammino spirituale dell’ultimo mese dedicato, anche con la novena, proprio alla Madonna dei nodi.

Al termine della messa, i religiosi hanno realizzato una processione dall’altare maggiore fino a quello di Sant’Anna, dove è stata collocata la statua della Madonna che scioglie i nodi. Un momento intenso di preghiera, vissuto in silenzio e raccoglimento, prima di entrare nel cuore del rito simbolico.

Nel chiostro, infatti, due grandi cesti pieni di “nodi” — fogli e pezzi di stoffa che rappresentavano preoccupazioni, dolori e speranze — sono stati deposti in un braciere acceso. Le fiamme hanno consumato lentamente quei segni affidati alla Madonna durante le giornate della novena, trasformandoli in un gesto collettivo di affidamento e liberazione. Non sono mancate le parole di don Massimiliano Bianchi ad accompagnare un momento di riflessione e preghiera dei presenti

Un rito suggestivo che ha unito la comunità in una preghiera di fiducia e speranza.

