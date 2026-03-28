SARONNO – Una moto a terra sull’asfalto e traffico rallentato lungo l’autostrada: incidente nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo, nel tratto tra Origgio e Uboldo, allo svincolo per la A8 in direzione Milano.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 11 per uno scontro tra un’auto e una moto. Il conducente delle due ruote è finito a terra. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso un’ambulanza della Croce rossa e l’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese e la polizia per la gestione della viabilità e i rilievi.

Gli automobilisti di passaggio raccontano di aver visto i mezzi di soccorso, l’auto coinvolta nell’impatto e la moto sull’asfalto. Non sono mancati rallentamenti al traffico nel tratto interessato che è stato ridotto ad una sola corsia.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Il ferito è stato assistito sul posto e poi trasferito in ospedale in codice giallo.

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